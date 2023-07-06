تسليم مفاتيح 11 ألف و410 وحدة سكنية بالعاصمة

تم اليوم الخميس تسليم مفاتيح 11 ألف و 410 وحدة سكنية بمختلف الصيغ لمستحقيها على مستوى عدد من بلديات بالجزائر العاصمة. و ذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيد الإستقلال.

و تم التسليم خلال حفل أقيم بمقر ولاية الجزائر العاصمة، تحت إشراف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بحضور مدير البنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياظ. ممثلا لوزير السكن و العمران و المدينة، مصطفى بلعريبي، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي. بالإضافة كذلك إلى أعضاء من المجلس الشعبي الوطني والولائي والمجلس الأعلى للشباب.

و أوضح رابحي، أنه تم تسليم هذه الحصص السكنية تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي إختار هذا اليوم المبارك. لإدخال الفرحة والسرور على العائلات الجزائرية المستفيدة من هذه السكنات. حيث تم تسليم مفاتيح 9090 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. و 602 وحدة سكنية بصيغة اجتماعي تساهمي، و 124 وحدة سكنية ترقوية. بالإضافة كذلك إلى 1594 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري.

كما قال والي العاصمة أن مجموع السكنات الموزعة بولاية الجزائر في الفترة الممتدة من السنة الفارطة 2022 إلى جويلية الجاري بلغ 34 ألف و 411 وحدة سكنية. كما اشار إلى أنه تم تجنيد وجاهزية مصالحه من اجل استكمال البرنامج المسطر. الذي سيمكن من إنجاز ما يقارب 77 ألف سكن مدعومة بكل المرافق الجوارية و التجهيزات في الآجال المحددة”.

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