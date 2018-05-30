تسليم مفاتيح 1100 سكن عمومي ايجاري و500 قرار إعانة ريفية بتيبازة

سلم اليوم الأربعاء عبد الوحيد طمار بتيبازة مفاتيح 1100 سكن عمومي إيجاري و500 إعانة ريفية في أجواء من الفرحة والبهجة.

وهذا بكل من تيبازة660 وحدة، وسيدي راشد400 وحدة والناظور40 وحدة سكنية، إلى جانب 500إعانة ريفية موزعة على كل بلديات الولاية.

وصرح الوزير بالمناسبة أن مصالحه تعمل على جعل من 2018 سنة لتوزيع السكنات وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وذلك وفق جدول زمني محدد لا يجب أن يتعد نهاية السنة من أجل توزيع كل السكنات.

كما شدد على ضرورة بعث كل المشاريع السكنية المتأخرة والوقوف على مشاريع التهيئة والمقدرة بقرابة 7000 وحدة مختلفة الصيغ.

وتندرج هذه السكنات الموزعة في إطار تلك العملية التي أطلقتها مصالح ولاية تيبازة عشية شهر رمضان الكريم.