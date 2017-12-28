تسليم مفاتيح 1124 سكن “LSP” اليوم بالعاصمة

سيشرف وزير السكن والعمران ووالي العاصمة اليوم الخميس، على حفل تسليم مفاتيح 1124 سكن إجتماعي تساهمي للمكتتبين ببلدية الشراقة.

بالإضافة إلى تسليم مفاتيح 160 سكن عمومي إيجاري للعائلات المستفيدة ببلديتي حيدرة والحمامات.

وستستفيد 80 عائلة من سكنات إجتماعية إيجارية ببلدية الحمامات من حصة 500 مسكن ببلدية الحمامات.

كما ستستفيد 80 عائلة من بلدية حيدرة بحي 416 مسكن من حصة 1988 مسكن ببلدية أولاد فايت.

أما مستفيدو سكنات التساهمي الإجتماعي فيتسلمون مفاتيح سكناتهم بكل من حي 1348 مسكن عين البنيان و 24 مسكن ببئر توتة.