تسليم مفاتيح 2186 وحدة سكنية و2800 إعانة للسكن الريفي بباتنة  

تم اليوم الخميس بولاية باتنة، توزيع مفاتيح 2186 وحدة سكنية ضمن صيغتي العمومي الإيجاري LSP، وكذا 2800 إعانة للسكن الريفي.

وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، على حفل توزيع المفاتيح بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة

وشملت 9 بلديات الاستفادة من توزيع المفاتيح، وهي عين جاسر، تيمقاد، سريانة، مروانة، الجزار، المعذر،عزيل عبد القادر ولارباع وفم الطوب.

وخصت مقررات الاستفادة من إعانات البناء الريفي، كل دوائرالولاية الـ21،وتمثلت في 1600 إعانة إستفادت منها الولاية نهاية 2017 و1000 إعانة.

إضافة، 200 إعانة أخرى منحها اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، لفائدة دائرة بريكة خلال زيارة عمل إلى هذه الولاية دامت يومين.