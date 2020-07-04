تسليم مفاتيح 250 سكن عمومي إيجاري بالمسيلة بمناسبة الإحتفال بعيد الإستقلال

أشرف الشيخ العرجا والي ولاية المسيلة، على فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 58 لعيدي الاستقلال والشباب “5 جويلية 1962”.

وشملت الإحتفالية، والتي حضرها كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الولائية للأمن، البرنامج التالي:

الإشراف على مراسيم منح مفاتيح السكن وإعانات التجزئات الترابية اليوم السبت، وتتمثل في: المعاضيد “50 سكن عمومي إيجاري”، وبرهوم “200 سكن عمومي إيجاري”.

وكذا توزيع إعانات مالية على: برهوم 192 قطعة /400، ومقرة 113 قطعة /200، وتارمونت 122 قطعة /250، أي توزيع إعانة مالية لــ 427 قطعة ترابية.

وكذا تسليم الشهادات الخاصة بالموظفين المستفيدين من التكوين المتخصص في مجالي الرقابة الداخلية، ومحاضر الفساد في الصفقات العمومية “10 شهادات”.

والإشراف على عملية توزيع الرصيد الوثائقي والكتب.

وفي قرية الزيتون بلدية المعاضيد، سيتم الإشراف على مراسيم ربط وتزويد 1500 مسكن بالغاز الطبيعي.

وفي مشتة عمرون بلدية المطارفة “منطقة الظل”: سيتم الإشراف على مراسيم ربط وتزويد 400 مسكن بالغاز الطبيعي.