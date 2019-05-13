تسليم مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري بولاية غليزان

وقد سبقت هذه العملية، عملية أخرى، بأول أيام رمضان المبارك، أين تم تسليم مفاتيح السكن العمومي الإيجاري، ببلدية جديوية، حي الشعبة الحمراء لـ 94 عائلة، منهم من كانت تقطن في سكنات هشة.

وقد طمأنت والي الولاية، المواطنين الذين ينتظرون حصولهم على سكن عمومي إيجاري، المستوفين لشروط الإستفادة، أن مصالح الدوائر عاكفة على دراسة الملفات، في اطار الحصص المبلغة لهم.

وقد وجهت لهم تعليمات بالغة الأهمية للفصل في الكم الهائل من الطلبات المودعة في أقرب الآجال.