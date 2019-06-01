تسليم مفاتيح 853 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بباتنة

أشرف والي باتنة، محمدي فريد، على حفل تسليم 853 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

وفس الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد عزمه على الاستمرار بنفس الإرادة، في تنفيذ برنامج السكن، من أجل تسهيل الظروف المعيشية للمواطنين، والتخفيف من وطأة أزمة السكن.

وكشف الوالي أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، استلام وتوزيع 7790 وحدة سكنية عمومية ايجارية، وكذلك 5719 وحدة سكنية في نمط التساهمي والترقوي المدعم.

كما أكد أن هذه الانجازات، ستمكن من إعادة البريق للولاية، وتحسين معدل شغل السكن مقارنة مع المعدل الوطني.

وطمأن مواطني الولاية، أن عمليات التوزيع لن تتوقف، وكل المواعيد التي حددت ستحترم.

كما دعا إلى الاستمرار في التحلي بالهدوء والسكينة، وهما العاملان اللذان ساعدا بشكل كبير في سير العمليات السابقة.

وطالب العائلات المرحلة، إلى الإسهام في المحافظة على جمالية المحيط والانسجام والتناغم حفاظا على الإطار المعيشي الكريم.