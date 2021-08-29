تسليم واستلام المهام بين والي سعيدة السابق والجديد

على إثر الحركة الجزئية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين. تمت صبيحة اليوم الأحد بمقر ولاية سعيدة، مراسيم تسليم واستلام المهام التي. تمت بين بن عبد العزيز جوادي الوالي المنتدب السابق للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس والمعين حديثا واليا لولاية سعيدة. والسعيد سعيود الوالي السابق لولاية سعيدة والمعين حديثا واليا لولاية وهران.

وتم هذا بحضور السلطات المدنية، الأمنية و العسكرية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، الآسرة الثورية. أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، الأسرة الإعلامية وممثلي المنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وهنأ الحاضرون على توليهما لمنصبهما الجديد، متمنين لهما التوفيق في أداء مهمامها.