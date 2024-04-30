تسليم و استلام المهام بين شلول و ولد علي

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن إتمام عملية تسليم واستلام المهام بين رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته شلول عاشور مع نظيره الرئيس الجديد الهادي ولد علي.

وأوضح بيان إدارة “الكناري” أنه خلال هذه المراسيم تم تسليم الملفات التالية لرئيس مجلس الإدارة الجديد ولد علي:

- الملف المتعلق بالمقر الجديد.

– المراجعة النهائية وخطة الصرف الصحي والتعافي.

– عقد الشراكة مع كابا.

– الدراسة والرسم التخطيطي لمركز التكوين.

– وضعية متجر ألبسة الفريق “JSK Official Store”.

كما تابع البيان، بأن الرئيس المنتهية ولايته شلول قدم خالص شكره لأعضاء مجلس الإدارة وديوان التدقيق ومدقق الحسابات على جهودهم، وكذا إنشاء فريق خاص بالسيدات وتحقيقه الصعود بين النخبة في موسم واحد.

كما قدم الرئيس المنتهية ولايته عاشور شلول/ أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس الإدارة الجديد وجميع الأعضاء الجدد في الإدارة.