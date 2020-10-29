تسليم 1046 وحدة سكنية “عدل” بالمدية

تم تنظيم مساء اليوم الخميس، حفل تسليم مفاتيح 1046 وحدة سكنية عدل في المدية، بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وحسب بيان للوكالة، تتوزع الوحدات السكنية التي تم تسليمها اليوم، على 546 وحدة بعين الجردة، و300 ببني سليمان و100 وحدة بالعزيزية و100 وحدة بتابلاط.

وحضر الحفل، والي الولاية والمدير الجهوي لوكالة عدل بالبليدة، وكذا السلطات المدنية والعسكرية لولاية المدية، وممثلين عن المجتمع المدني.

وحسب ذات البيان، عرف حفل التسليم فرحة وسط مكتتبي عدل اللذين ثمنوا دور الوكالة في تسريع وتيرة الأشغال، مع مراعاة جودة ونوعية السكنات.