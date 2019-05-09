تسليم 13 مؤسسة تربوية الدخول المدرسي المقبل بميلة  

سيتعزز قطاع التربية بولاية ميلة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بـ13 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الأطوار التعليمية.

حسب ما علم اليوم الخميس من رئيس مصلحة البرمجة ومتابعة الميزانية بمديرية التربية محمد بعوش.

وأوضح محمد بعوش أن هذه المؤسسات التربوية تتمثل في 9 مدارس ابتدائية بببلدية شلغوم العيد ووادي العثمانية، تاجنانت، عين البيضاء، أحريش، فرجيوة و ترعي باينان.

هذا الى جانب3 ثانويات بكل من بلدية ترعي باينان، بقدرة استيعاب تصل إلى 1000 طالب.

وستضمن هذه الثانويات النظام نصف الداخلي الذي يسمح باستقبال 200 متمدرس.

حيث أنه وفور وضعها قيد الخدمة ستكون نسبة التغطية بالولاية، 100 بالمائة 100