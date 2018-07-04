تسليم 1304 سكن وإعانات البناء الريفي بمعسكر

تم سهرة اليوم الاربعاء بمعسكر تسليم مفاتيح وقرارات الاستفادة لفائدة 1304 مستفيد من سكنات إجتماعية إيجارية وإعانات للبناء الريفي.

بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال و الشباب.

واشرف والي معسكر محمد لبقى على العملية الحفل اقيم بالمناسبة بالمركب الرياضي الوحدة الإفريقية بمدينة معسكر.

وذكر أنه تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم توزيع 602 سكن اجتماعي إيجاري على مستفيدين من بلدية معسكر.

و400 على مستفيدين من بلدية المحمدية، إضافة إلى قرارات الإستفادة من 302 إعانة للبناء الريفي لمستفيدين من عدد من البلديات.

وستتواصل الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب يوم غد الخميس بوضع حيز الخدمة شبكة غاز المدينة لصالح 800 عائلة ببلدية حاسين.

ووضع حجر الاساس لمشروع إنجاز ثانوية بمدينة سيق وتدشين ملعب جواري وتسمية نزل للشرطة بمدينة معسكر.

إضافة إلى تنظيم زيارات تضامنية لمجموعة من المجاهدين و أرامل الشهداء.