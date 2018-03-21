«تسليم 20 ألف شقة من عدل 1 في 16 أفريل»

العملية ستكون بمدينة سيدي عبد الله.. وزير السكن لـ النهار:

إعادة بعث 16 ألف مسكن بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي

إطلاق مشروع لإنجاز 2500 وحدة بصيغة الترقوي العمومي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن تنظيم أكبر عملية لتوزيع السكن في إطار برنامج «عدل 1» بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، يوم 16 أفريل، من خلال توزيع 20 ألف وحدة سكنية جاهزة.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة في تصريح خص به النهار مرفوقا بوزيرة البيئة والطاقات المتجددة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغابات، إنه تم اختيار يوم 16 أفريل لتسليم 20 ألف مسكن لعائلات مستفيدة من مساكن البيع بالإيجار «عدل 1»، مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مؤكدا أن هذه العملية تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد وزير السكن على ضرورة إتمام المشاريع المتأخرة على غرار المدارس التي سجل بها تأخر كبير من طرف شركات الإنجاز القائمة عليها، مشيرا إلى أنه خلال الدخول المدرسي المقبل سيتم تسليم 14 مؤسسة تربوية من أجل استغلالها وتقليص عناء التلاميذ في التنقل إلى مسافات طويلة للدراسة.

كما أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن تنصيب لجنة مختلطة تتكون من مسؤولين بقطاعه الوزاري وممثلين محليين ستكون مكلفة بإعادة بعث ورشات صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، اللتين تعرفان منذ عدة سنوات حالة من الركود بولايات الوطن.

وأوضح الوزير أن هذه اللجنة ستعمل على إيجاد الحلول الملائمة للعراقيل والصعوبات التي تعيق استكمال هذه المساكن التي يصل عددها إلى 16 ألف وحدة سكنية متأخرة، قائلا إن هذه اللجنة ستتكفل بمعالجة هذا الملف حالة بحالة.

كما طالب الوزير القائمين على مشروع ألف وحدة بصيغة الترقوي العمومي، بإعداد دراسة تقنية تخص العزل الحراري من أجل إدراج اعتمادها ومعرفة تكلفتها.

كما أطلق وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، مشروع إنجاز 2500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأخير في برنامج الدولة المتضمن إنجاز 42 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.

و أضاف طمار يقول: «مع وضع حجر أساس لمشروع إنجاز 2500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي، نكون قد توصلنا إلى إطلاق كل المشاريع المسطرة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتضمن إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2015-2019».

وأوضح طمار أن حصة ولاية الجزائر من صيغة السكن الترقوي العمومي قدرت بـ 23 ألف وحدة.

من جهة أخرى، قام الوزير بوضع حجر الأساس لبناء ثانوية تسع لـ 1000 مقعد وإكمالية على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.