تسليم 236 مركبة وحافلة “مرسيدس- بنز” بالرويبة

تمّ اليوم الأربعاء، تسليم 236 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس- بنز، بالرويبة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فالمركبات المسلمة، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل برويبة.

وتم تسليم المركبات، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وتأتي هذه العملية، تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية.

وتندرج هذه العملية، في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.