«تسليم 2400 شقة عدل 1 يوم السبت.. وغلق الملف نهائيا في 30 سبتمبر»

الحكومة حولت للوزارة ميزانية تهيئة 200 ألف شقة جاهزة.. وزير السكن:

«تسليم الآلاف من مساكن عدل 1 ليلة 27 من رمضان في أدرار وعنابة وسكيكدة»

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أمس، عن تسليم أزيد من 2400 شقة من صيغة البيع بالإيجار «عدل» يوم السبت المقبل على مستوى الجزائر العاصمة.

وهذا بعد الانتهاء من كل أشغال التهيئة الخارجية وربطها بشبكات مختلف الخدمات، على غرار الكهرباء الغاز والمياه.

مؤكدا بأن هذه المساكن جاهزة وتنتظر التهيئة الخارجية والربط بالخدمات وتسليم المرافق العمومية.

وفي ذات السياق، أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة في تصريح للصحافة، أمس.

على هامش لقائه مع وزير الموارد المائية بمقر الوزارة بأن ملف «عدل 1» أي سنة 2001 و2002، سيتم إغلاقه وبصورة نهائية يوم 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف ذات المتحدث، بأن أغلب المساكن الخاصة بهذا البرنامج قد تم إطلاقها سنة 2014، وأن أشغال إنجازها لم تتجاوز 5 سنوات عكس ما يتم الترويج له بأن إنجاز هذه المساكن دام 20 سنة.

وفي ذات السياق، أضاف المتحدث بأنه سيتم توزيع آلاف المساكن الخاصة ببرنامج «عدل 1» على مستوى كل من عنابة أدرار وسكيكدة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

على أن تستمر هذه العملية طيلة أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر، أين سيتم الغلق النهائي لملف «عدل 1» يوم 30 سبتمبر بالتحديد.

قال وزير السكن إن الحكومة قد حولت لمصالح وزارة السكن الميزانية المالية الخاصة بتجهيز أزيد من 200 ألف شقة جاهزة تنتظر أشغال التهيئة الخارجية.

مؤكدا بأن أغلب المشاريع المعنية قد انطلقت بها أشغال التهيئة الخارجية، وسيتم تسليمها في غضون الأشهر القليلة المقبلة لأصحابها.