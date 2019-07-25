تسليم 248 شاحنة “مرسيدس-بنز” متعددة المهام بالرويبة

سلمت اليوم الخميس، الشركة الجزائرية المشتركة لصناعة الوزن الثقيل ” SPA SAPPL-MB “، برويبة، 248 شاحنة متعددة المهام من علامة “مرسيدس- بنز”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الشاحنات مخصصة لنقل الأفراد، النقل البري وصهاريج المياه، سلمت لفائدة كل من المديرية، المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، ومؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة.

تأتي هذه العملية الجديدة، لتثبت مرة أخرى مدى قدرة المؤسسات الصناعية الميكانيكية للجيش الوطني الشعبي، على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة.

وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني، مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية،والرامية إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية.