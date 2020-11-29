تسليم 278 وحدة سكن عدل بسيدي عبد الله

تم اليوم الأحد، تسليم 278 وحدة سكنية بصيغة عدل، في سيدي عبد الله، بولاية الجزائر.

وأشارت وكالة عدل أن هذه السكنات عرفت تأخرا في الإنجاز، ما دفع بها لفسخ العقد مع الشركة المنجزة وتعيين اخرى.

وبفضل التزام مسؤولي وكالة عدل ، تم اليوم الأحد، تسليم السكنات الى المكتتبين.

للإشارة، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن 63182 مكتتب تمكن من إختيار مواقع سكناتهم منذ إطلاق العملية، عبر 33 ولاية.