تسليم 278 وحدة سكن عدل بسيدي عبد الله

تم اليوم الأحد، تسليم 278 وحدة سكنية بصيغة عدل، في سيدي عبد الله، بولاية الجزائر.
وأشارت وكالة عدل أن هذه السكنات عرفت تأخرا في الإنجاز، ما دفع بها لفسخ العقد مع الشركة المنجزة وتعيين اخرى.
وبفضل التزام مسؤولي وكالة عدل ، تم اليوم الأحد، تسليم السكنات الى المكتتبين.
للإشارة، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن 63182 مكتتب تمكن من إختيار مواقع سكناتهم منذ إطلاق العملية، عبر 33 ولاية.
وأشار البيان أنه على سبيل المثال لا الحصر، تمكن 36192 مكتتب بالعاصمة من إختيار مواقع سكناتهم.
فيما بلغ عدد المكتتبين الذين إختارو مواقعهم بولاية وهران 2225، أما ولاية سطيف فقد بلغ 3010 مكتتب.
للإشارة فإن المكتتبين المعنيين بهذه العملية بلغ عددهم 101891 مكتتب على المستوى الوطني .
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