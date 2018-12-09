تسليم 3 ألاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بسعيدة

من المرتقب توزيع حوالي 3000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بعد غد الثلاثاء، في سعيدة، بمناسبة إحياء ذكرى مظاهرات11 ديسمبر 1960.

وسيشرف على هاته العملية النوعية، والي الولاية سيف الإسلام لوح، والتي ستشمل 310 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري عبركل من بلديات أولاد ابراهيم، وعين السلطان، وذوي ثابت، ومولاي العربي، وسيدي أحمد.

وستعرف هذه العملية أيضا توزيع بمدينة سعيدة 242 مسكن ترقوي مدعم، و416 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، و89 مسكن وظيفي موجه لفائدة الأطباء الأخصائيين، والأساتذة الجامعيين.

كما سيتم ترحيل 1185 عائلة تقطن ببنايات هشة عبر بلديتي سعيدة، وأولاد خالد إلى سكنات لائقة.