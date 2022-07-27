تسليم 351 مركبة من علامتي SNVI ومرسيدس بنز بالرويبة

تمّ اليوم الأربعاء، تسليم 351 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامتي SNVI ومرسيدس- بنز، مخصصة لنقل الأفراد، ونقل البضائع، بالرويبة الناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تسليم المركبات، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

ويأتي ذلك، في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

هذا وتندرج هذه العملية، ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها.

ويأتي ذلك، في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية. والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

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