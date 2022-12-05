تسليم 384 مركبة SNVI ومرسيديس بنز إلى هذه الهيئات

تم اليوم الإثنين، تسليم 384 شاحنة وحافلة من إنتاج وطني، مصنّعة من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات بالناحية العسكرية الثانية، بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت العملية، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وإستفاد من المركبات، كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وإدارات ومؤسسات عمومية وكذا شركات خاصة.

وفي التفاصيل، تم تسليم 384 شاحنة وحافلة من إنتاج وطني، منها 117 من علامة “SNVI”، و267من علامة “مرسيدس- بنز”.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية الجديدة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لعربات متعددة المهام. والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية مع الاحترام الصارم للآجال المحددة للتسليم.