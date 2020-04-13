تسليم 466 شاحنة متعددة المهام للمديرية المركزية للعتاد ومديرية الأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة

تمّ اليوم الاثنين، بالرويبة، تسليم 466 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس- بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية المشتركة لصناعة الوزن الثقيل « AMS-MB » بالرويبة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، ستكون هذه الشاحنات مخصصة لنقل الأفراد، والنقل البري والإسعاف وصهاريج الوقود والمياه، وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة.

تجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة، طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني.

يأتي هذا طبقا لتوجيهات القيادة العليا للجيش، المتعلقة بتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، المندرجة في مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها.