تسليم 510 بطاقة فنان شهر جانفي

كشفت وزارة الثقافة والفنون، أنه تم بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 دراسة 1606 ملف للحصول على بطاقة فنان، وتمت المصادقة على 510 ملف موزعة على 06 فئات.

وحسب بيان للوزارة، ستقوم المديريات الولائية للثقافة والفنون بالتواصل مع الفنانين المعنيين من أجل تسليمهم البطاقات في الأسبوع الأول من شهر جانفي.

وتتوزع البطاقات على الفئات الآتية: الفنون الغنائية والموسيقية “300 بطاقة”، والفنون البصرية والتشكيلية “80 بطاقة”.

وفنون الرقص والكوريغرافيا “25 بطاقة”، والفنون المسرحية “50 بطاقة”، وفئة الآداب “40 بطاقة”، وفئة السينما “15 بطاقة”.

وتأتي هذه العملية، في إطار مسعى وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي” لدراسة ملفات طلبات “بطاقة فنان” من طرف اللجان المختصة المُنشأة لهذا الغرض.

وذكرت الوزارة، أنه قد تم مؤخرًا تسليم 161 بطاقة والتي تتعلق كمرحلة أولى بالملفات القديمة العالقة في الفترة الممتدة مابين سنوات 2016 و2021. حيث تم إرسالها لأصحابها عن طريق مديريات الثقافة

يجدر الذكر أنه وبالإنتهاء من المرحلة الثانية، فقد تم إصدار 671 بطاقة منذ تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب بتاريخ 17 ماي 2022

فيما بلغت الملفات المدروسة التي هي في انتظار استكمال الوثائق المطلوبة 1096 ملف.

أما الملفات التي يتم فرزها حاليًا على مستوى أمانة المجلس الوطني للفنون والآداب فهي 708 ملف.