تسليم 52 ألف سكن بالعاصمة هذه السنة

ينتظر تسليم أكثر من 52 ألف سكن وإطلاق قرابة 22 ألف وحدة أخرى خلال سنة 2018 بولاية الجزائر.

حسبما أفاد به مدير السكن بالولاية إسماعيل لومي في حوار “لوأج”.

وتتضمن السكنات المتوقع استلامها خلال العام الجاري7 آلاف و416 سكن عمومي ايجاري، و 5 آلاف و566 سكن تساهمي.

و 30 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، و9 آلاف و233 سكن ترقوي عمومي، و238 سكن “أفنبوس”.

وتتوزع السكنات بصيغة العمومي الايجاري المقرر استلامها لهذا العام 1.710 وحدة سيستلمها ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.

و1.801 وحدة يستلمها ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.

و3.705 وحدة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء و 200 وحدة لمديرية السكن لولاية الجزائر.

وبالنسبة للسكنات المنتظر إطلاقها في العاصمة لهذا العام، فإنها تشمل 218 سكن عمومي إيجاري.

و19 ألف و540 سكن بصيغة البيع بالإيجار و2.097 سكن ترقوي عمومي.