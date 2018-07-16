تسليم 554 سيارة مرسيدس متعددة المهام لوزارة الدفاع الوطني

تسلّمت وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين 554 سيارة متعدّدة المهام ورباعية الدفع ذات العلامة “مرسيدس بنز” بمختلف أنواعها .

من “نقل الأفراد، سيارات مخصصة للشرطة العلمية، التدخل، شاحنات مصفحة، عربات مكافحة الحرائق.

بالإضافة إلى النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي)، “صنف (ج) و”سبرينتر”.

السيارات من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل.

وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية، بالإضافة إلى هيئات وطنية عموميّة و خاصة.

يأتي هذا التسليم الجديد، ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية.

وبمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة عالية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين.

والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحدّدة لبلوغ الأهداف المسطرة.