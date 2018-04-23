«تسليم 6 آلاف مسكن بالمدينة الجديدة سيـــدي عبــد اللـــه شهـــر مــــاي»

العملية تخص مكتتبي «عدل 1» وتتم عبر مراحل.. مصدر مسؤول لـ النهار:

العملية الأولى خلال شهر رمضان بتوزيع ألفي مسكن

ستشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيع 6 آلاف وحدة سكنية بالجزائر العاصمة في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستكون خلال بداية شهر ماي المقبل كأول عملية بتسليم مفاتيح لألفين مسكن، مؤكدا أن هذه «الكوطة» هي مخصصة لمكتبي «عدل 1».

وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة في تصريح خص به «النهار»، عن تنظيم عملية تسليم مفاتيح لـ 6 آلاف مستفيد من صيغة البيع بالإيجار لمكتتبي «عدل 1» بالجزائر العاصمة في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيرا إلى أن العملية ستكون عبر مراحل بداية من شهر ماي المقبل.

و قال ذات المتحدث الذي أورد الخبر، إن العملية ستنطلق خلال شهر رمضان بتسليم ألفي مسكن، على أن تتواصل العملية خلال الأيام القادمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيرا إلى أن الأشغال متواصلة لتهيئة باقي المرافق الضرورية، على غرار المدارس والطرقات والمساحات الخضراء.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في تصريح سابق، إنه سيتم توزيع 27 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، وستكون عملية توزيع المساكن تدريجيا، خلال الثلاثة أشهر القادمة، عبر 19 ولاية، مضيفا أن هذه الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد تسلم اعتمادات الدفع من طرف الحكومة منها 4500 وحدة تخص العاصمة.

كما اعترف طمار بتأخر أشغال 87 ألف وحدة سكنية إلى غاية شهر أوت 2017، مؤكدا أنه تم سحب المشاريع من المقاوليين المتقاعسين وإعطائها للمقاولين الأكفاء، كما أكد أن كل المكتتبين المتحصلين على أوامر الدفع سيتحصلون على مساكنهم. وأضاف الوزير أن الدولة ستسهر على إنجاز كل المشاريع السكنية المتأخرة، كما أعطى إشارة انطلاق للعديد منها.

أما بخصوص عدد التجهيزات العمومية خاصة المدرسية «ابتدائية، متوسطة، ثانوية»، أكد طمار أن حوالي 156 تجهيز وسط الأحياء الجديدة بصدد الإنجاز.