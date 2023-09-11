تسليم 60 حافلة نقل مدرسي لفائدة عدد من البلديات

أشرف وزير وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد ،و وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسيم حفل تسليم 60 حافلة مدرسية كهبة من سوناطراك لفائدة 60 بلدية منتشرة عبر 41 ولاية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، جرت مراسيم التسليم بحضور السادة رؤساء المجالس الشعبية للبلديات المستفيدة، وكذا إطارات من الوزارات الثلاث ومن سوناطراك.

وتأتي هذه المبادرة والمتمثلة، في تسليم 30 حافلة مدرسية كمرحلة أولى. والتي تأتي في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس سوناطراك. وتعتبر ثمرة تعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسوناطراك، التي تسعى للمساهمة في نشاطات اجتماعية وخيرية. وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما المحلية والتضامن الوطني توافقا مع قيمها كمؤسسة مواطنة.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، على ان هذه المبادرة الممولة من قبل مجمع سوناطراك. والتي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للاستثمار الإجتماعي لسوناطراك. تهدف إلى ضمان أريحية أكثر للتلاميذ المتمدرسين القاطنين خاصة بمناطق الظل والمناطق المعزولة، وقصد التكفل بمستلزمات التمدرس السليم. وتحسين المردود المدرسي، وكله في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

كما عبر عرقاب عن ارتياحه لإنجاز وانجاح مثل هذه المبادرات التي تصبو إلى السهر على راحة وخدمة أبناء الوطن والتكفل بمختلف الملفات الخاصة بالمدرسة وماتعلق بها. كما ثمن الوزير التزام سوناطراك وعملها على تحقيق تنمية مستدامة مسؤولة وملموسة وعلى وجه الخصوص اتجاه أجيال المستقبل.