تسليم 600 سكن عدل1 بالمدية شهر سبتمبر

طمأن المدير العام لوكالة عدل، سعيد روبة، مشاريع عدل 1 وعدل2، مكتتبي عدل 1 بعين جردة، بالمدية، أنهم سيستلمون شققهم، والمقدر عددها بـ 600 قبل نهاية شهر سبتمبر، والتي بلغت نسبة انجازها 87.

أما بالنسبة لبرنامج عدل 2 فإنه يسير بوتيرة حسنة ،ومع نهاية السنة سيشرع في عمليات توزيعها تدريجيا ليصل العدد الإجمالي إلى 8000مكتتب.

أما بالنسبة لنسب تقدم الأشغال، فقد تقدمت بعين جردة 60%، أما دورة الشيخ بن عيسى فبنسبة 28%، هذا المشروع الذي يعرف وتيرة بطيئة.

وهنا أمر المدير العام لوكالة عدل الشركة المكلفة بالإنجاز باستدراك الوضعية، ومضاعفة عدد العمال مع احترام معايير الجودة ونوعية السلع المستخدمة.

وفي حال لم تلتزم الشركة ستتخذ ضدها كل الإجراءات القانونية.

أما بكل من البرواقية فقد بلغت نسبة الأشغال 29%، قصر البخاري 45%، بني سليمان90 %، العزيزية 87%، تابلاط 95 %.

كما أمر المدير العام لوكالة عدل بإحصاء، وجرد المكتتبين حسب الرقم الكرونولوجي، ومكان الإقامة، تفاديا لمشكل تهجيرهم آلة مناطق بعيدة عن مقر سكناهم.

هذا وطمأن والي الولاية، عباس بداوي، جمعيات المجتمع المدني لعدل 1 وعدل 2 الذين التقى بهم في عين المكان بأن انشغالاتهم متكفل بها، وأن كل مكتتب سيستلم سكنه.

وفي ختام الزيارة، أكد المدير العام لوكالة عدل أن برنامج عدل في المدية سيتم تداركه.

كما أوكلت مهمة إنجاز 1027 سكن عدل لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمدية، والتي ستنطلق خلال الأيام القادمة.