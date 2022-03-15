تسليم (665) سيارة “مرسيدس-بنز” لفائدة هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وخاصة

أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه تمّ اليوم الثلاثاء، بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم (665) سيارة من علامة مرسيدس-بنز، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

ويأتي هذا في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة.

وذكر البيان أنه تم تصنيع هذه المركبات من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز« SAFAV-MB ».

وأوضح المصدر نفسه، أن سيارة “مرسيدس-بنز” مخصصة للتدخل السريع، الإشارة، نقل الأفراد، النقل المدرسي، الإسعاف.

كما تندرج هذه العملية ضمن الإستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية. والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

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سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف في تيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني اليوم 940 مركبة. وهذا لمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.

وأوضح حمود تازروتي مدير الشركة الجزائرية لخدمات البيع وما بعد البيع تسليم 940 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام منها سيارات خفيفة وسيارات ميدان صنفي كلاس ج وسبرنتر لصالح 30 من زبائنها. والمتمثلة في مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.

وأضاف تازروتي أنه تم استلام أكبر عدد من طرف المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني بـ 286 مركبة منها 230 من صنف ج (كلاس ج) رباعية الدفع. و203 مركبة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني. و356 مركبة لهيئات ومؤسسات منها الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الإدارة المحلية والصحة ومجمعي سونلغاز وسوناطراك وبنك الجزائر وغيرها بما في ذلك 95 مركبة للقطاع الخاص.

كما اكد ذات المسؤول التزام مؤسسته بتقديم أحسن خدمات التوزيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار من خلال إنشاء وتطوير شبكات التوزيعي.

وأشرف على مراسم تسليم هذه المركبات رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز العميد سماعيل كريكر. وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات التي استلمت المركبات ضمن هذه الحصة.

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