تسليم 721 سيارة متعددة المهام مرسيدس- بنز للمديرية المركزية لعتاد الجيش

أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، ممثلة في الشركة الجزائرية لصناعة سيارات مرسيدس بنز، تيارت، على تسليم 721 سيارة متعددة المهام، للمديرية المركزية للعتاد.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا في إطار تطوير فروع الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش.

تجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تتمة لعمليات تسليم سابقة لسيارات متعددة المهام.

وتؤكد العملية قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة، طبقا لتوجيهات القيادة العليا للجيش، الهادفة إلى الرقي بالمنتوج الوطني.