تسليم 90 لوحة رقمية على تلاميذ مدرسة محمد بن سالم بحاسي الرمل

أشرف، صبيحة اليوم، مدير التربية عبد القادر رباح، بمعية رئيس دائرة حاسي الرمل وبحضور رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة على تسليم 90 لوحة رقمية على عدد من التلاميذ.

ويتعلق الأمر بالمتمدرسين في السنوات الثالثة، الرابعة والخامسة إبتدائي بمدرسة محمد بن سالم ببلدية حاسي الرمل.

يذكر أن 13مدرسة ابتدائية بتراب الولاية، استفادت من لوحات الكترونية لاستعمالها هذا العام كتجربة أولية وفق المعايير المعمول بها.