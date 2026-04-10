تسليم 908 حافلة جديدة بكل من الجزائر ووهران

تم أمس الخميس، بالرويبة، بالجزائر العاصمة، تسليم 908 حافلة لفائدة مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري بكل من ولايتي الجزائر ووهران، إضافة إلى مجمع النقل البري للمسافرين ترانستيف، من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، جرت هذه العملية بحضور كل من العميد المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات، والأمين العام للوزارة. والمدير العام للحركية واللوجستية، والمديرون العامون لمؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري لكل من ولايتي الجزائر ووهران. وكذا المديرون العامون لمؤسسات نقل المسافرين التابعة لمجمع “ترانستيف” (TVC، TVO، NTV، TRANSUB، TVE).

وتوزعت هذه الحصة على مجمع “ترانستيف” بـ(538) حافلة، موجهة لاستغلال الخطوط الرابطة بين الولايات والمسافات الطويلة. و320 حافلة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر. و50 حافلة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران.

وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة جهود عصرنة وتطوير وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل. بما يستجيب لمتطلبات الخدمة العمومية ويعزز جودة النقل عبر مختلف ولايات الوطن.