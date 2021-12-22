تسليم 940 مركبة من علامة مرسيدس بنز لمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة

سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف في تيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني اليوم 940 مركبة. وهذا لمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.

وأوضح حمود تازروتي مدير الشركة الجزائرية لخدمات البيع وما بعد البيع تسليم 940 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام منها سيارات خفيفة وسيارات ميدان صنفي كلاس ج وسبرنتر لصالح 30 من زبائنها. والمتمثلة في مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.

وأضاف تازروتي أنه تم استلام أكبر عدد من طرف المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني بـ 286 مركبة منها 230 من صنف ج (كلاس ج) رباعية الدفع. و203 مركبة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني. و356 مركبة لهيئات ومؤسسات منها الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الإدارة المحلية والصحة ومجمعي سونلغاز وسوناطراك وبنك الجزائر وغيرها بما في ذلك 95 مركبة للقطاع الخاص.

كما اكد ذات المسؤول التزام مؤسسته بتقديم أحسن خدمات التوزيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار من خلال إنشاء وتطوير شبكات التوزيعي.

وأشرف على مراسم تسليم هذه المركبات رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز العميد سماعيل كريكر. وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات التي استلمت المركبات ضمن هذه الحصة.