تسليم شهادات للصحفيين المشاركين في دورة تكوينية خاصة بالاستثمار في الجزائر

أشرف وزير الاتصال محمد مزيان، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، مساء اليوم الأربعاء، على مراسم تسليم شهادات المشاركة للصحفيين الذين تابعوا البرنامج التكويني حول “منظومة الاستثمار في الجزائر، والإجراءات المتعلقة بها”.

وحسب بيانٍ لوزارة الاتصال فإن الدورة التكوينية اختتمت فعالياتها بتاريخ25 مارس الماضي. بعد سلسلة من الدورات المتتالية. تواصلت على مدار 4 أسابيع بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وعرفت هذه الدورة التكوينية التي تم تنظيمها من طرف وزارة الاتصال، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشاركة ما يقارب 60 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.