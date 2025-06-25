أشرفت ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، على مواصلة عملية تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المعدات والتجهيزات.

وحسب بيان الوزارة هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، التي تهدف إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين.

ومن أجل تسهيل عمليات الاستيراد الموجهة لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الوسائل والتجهيزات الضرورية، خاصة تلك الموجهة لدعم النشاطات الإنتاجية والخدماتية.

وبالمناسبة، تم تسليم الدفعة الثالثة من وثائق التوطين البنكي لفائدة 300 متعامل اقتصادي، على أن تتواصل العملية ويتم استكمالها خلال الأسبوع المقبل.