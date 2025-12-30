تسمم أربعيني بالغاز المنبعث من المدفأة بسطيف

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف، من أجل إسعاف شخص تعرض للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 100 مسكن تساهمي شبخة، ببلدية العلمة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 06سا13د من أجل إسعاف شخص تعرض للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 100 مسكن تساهمي شبخة، بلدية و دائرة العلمة.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة. يعاني من ضيق في التنفس، تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

