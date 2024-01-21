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تسمم أفراد عائلة بالغاز في برج بوعريريج

بقلم نادية بن طاهر
تسمم أفراد عائلة بالغاز في برج بوعريريج
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الأحد، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون لعائلة مكونة من 4 أفراد في ولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض الضحايا، للإختناق بالغاز المنبعث من مدفأة موصولة بمدخنة.

ووقع الحادث بمنزلهم العائلي الكائن بحي 400 مسكن عمارة 04 ببلدية ودائرة برج بوعريريج.

وخلف الحادث تسمم 4 أفراد من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و36 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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