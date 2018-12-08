تسمم أكثر من 20 شخصا تناولوا “دجاج فاسد” في وليمة “خطوبة” بباتنة

أصيب اليوم السبت أكثر من 20 شخصا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة عشاء في وليمة “خطوبة” أقيمت ليلة البارحة في منطقة بكارة التابعة لبلدية سفيان بدائرة نقاوس غرب ولاية باتنة،

وحسب بعض المرضى فإن أعراض التسمم الرئيسية تمثلت في حمى مرتفعة واسهال وغثيان،

حيث تطلب هذا الوضع التنقل فرادى وجماعات الى عيادة البلدية التي استقبلت المتسممين على فترات متقطعة طيلة نهار أمس السبت،

وقد أعاب المرضى اقتصار العلاج المقدم لهم في هذه العيادة على حقن تخفيف الآلام والحمى فقط، رغم أن حالات البعض وصفت بالخطيرة مستدلين بعدم الاستجابة للعلاج واستمرار أعراض التسمم،

ومباشرة بعد هذه الحادثة فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب التسمم ما إن كان فعلا مصدره لحم الدجاج.