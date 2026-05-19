تسمم أم وابنتها بالغاز في النعامة

تعرضت أم وابنتها للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل المنزل، بالمكان المسمى حي 17 أكتوبر، ببلدية عين الصفراء في ولاية النعامة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10 سا14د من أجل إسعاف شخصين. تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل المنزل. بالمكان المسمى حي 17 أكتوبر، بلدية ودائرة عين الصفراء.

حيث خلّف الحادث تسمم أم وابنتها تبلغان من العمر 16 و 50 سنة، لهما ضيق في التنفس. تم إسعافهما بعين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

