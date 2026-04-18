تسمم أم وطفليها بالغاز في ورقلة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة، حادث تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزل، بشارع سي الحواس، ببلدية ورقلة.

وحسب المصالح نفسها، تم التدخل من أجل إسعاف الضحايا، حيث أسفر الحادث. عن تسمم امرأة تبلغ من العمر 45 سنة وطفلين يبلغان من العمر 02 سنتين و 05 سنوات. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور