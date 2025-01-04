تسمم إمرأة بالغاز في عين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية في عين الدفلى، صباح اليوم السبت، من أجل حادث تسمم إمرأة بالغاز، بمنزلها العائلي الكائن ببلدية خميس مليانة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرضت الضحية، والتي تبلغ من العمر 39 سنة. للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود داخل المطبخ مع انعدام التهوية.

ولاحظ أعوان الحماية المدنية، أن سخان الماء كان بدون قناة صرف الغازات المحروقة مع غياب غطائه الواقي.

ووُجدت الضحية، في حالة غثيان وصعوبة في التنفس، حيث قُدمت لها الإسعافات الأولية، ثم تم نقلها إلى مستشفى خميس مليانة.