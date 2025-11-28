تسمم إمرأة وطفلان بالغاز في قالمة

تعرض 3 أشخاص، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي الصنوبر، ببلدية ودائرة قالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم فجر اليوم الجمعة، إسعاف عائلة متكونة من 3 أشخاص تعرضوا للتسمم بالغاز.

وعند الوصول، قام الأعوان بكسر الباب والدخول إلى المنزل، حيث تم العثور على ثلاثة أشخاص “إمرأة وطفلان” في حالة متقدمة من الاختناق وغير قادرين على الوقوف. نتيجة استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وخلف الحادث، تسمم 3 أشخاص يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 14 و44 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.