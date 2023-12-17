تسمم إمرأتين بالغاز المنبعث من المدفأة بسطيف

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم شخصين جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، بحي 300 مسكن بلدية ودائرة سطيف .

وأفادت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا52د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة ، بحي 300 مسكن بلدية و دائرة سطيف

حيث خلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى تبلغان من العمر 53 و 78 سنة لهم ضيق في التنفس تم اسعافهما من طرف مصالحنا ونقلهما الى المستشفى الجامعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور