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أخبار الجزائر

تسمم إمرأتين بالغاز المنبعث من المدفأة بسطيف

بقلم ع.ع
تسمم إمرأتين بالغاز المنبعث من المدفأة بسطيف
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم شخصين جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، بحي 300 مسكن بلدية ودائرة سطيف .

وأفادت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا52د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة ، بحي 300 مسكن بلدية و دائرة سطيف

حيث خلف الحادث تسمم شخصين  من جنس أنثى تبلغان من العمر 53 و 78 سنة لهم  ضيق في التنفس تم اسعافهما من طرف مصالحنا ونقلهما الى المستشفى الجامعي.

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