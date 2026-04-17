تسمم إمرأتين بالغاز في عين تموشنت

بقلم نادية بن طاهر
تعرضت إمرأتين للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزل عائلي بحي الشهيد عثمان، ببلدية ودائرة عين تموشنت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت الإسعافات في حدود الساعة 08:50 صباحاً لتقديم النجدة للضحيتين اللتين تبلغان من العمر 19 و26 سنة. بعد تعرضهما لضيق حاد في التنفس جراء استنشاق الغاز السام.

وقد تم إسعاف المصابتين في عين المكان قبل نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

