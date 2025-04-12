تسمم امرأة بغاز أحادي أكسيد الكربون بوهران

أصيبت امرأة بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكن بحي المستقبل، ببلدية قديل ولاية وهران.

حيث أفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا 40د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكن بحي المستقبل، ببلدية ودائرة قديل.

حيث خلف الحادث تسمم امرأة في الأربعين من العمر لها ضيق في التنفس تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.

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