تسمم امرأتين بغاز أحادي أكسيد الكربون بالبليدة

أصيب شخصان بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية البليدة المنبعث من سخان الماء بحي 128 مسكن، بلدية بوعرفة .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 11سا46د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي 128 مسكن، بلدية بوعرفة دائرة البليدة.

حيث خلف الحادث تسمم شخصين من جنس انثى يبلغان من العمر 31 سنة و 88 سنة، لهما ضيق في التنفس و حالة غثيان، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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