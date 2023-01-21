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تسمم تلاميذ بعد تحدي لتيك توك

بقلم نادية بن طاهر
تسمم تلاميذ بعد تحدي لتيك توك
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تسبب تحدي رائج عبر منصة “تيك توك”، في تسمم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعا من الأدوية.

وحذرت السلطات المكسيكية من هذا التحدي، والذي ينضوي تحت هدف “من ينام آخرا يفوز”. في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار “كلونازيبام”.

ويُستخدم هذا العقار عادة لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط. ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء.

وأشارت هيئة السلامة العامة في العاصمة المكسيكية، الخميس، إلى أن عناصر الإسعاف عالجوا 5 قاصرين تعرضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو.

وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن 3 حالات مماثلة سجلت فيها.

وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون ألما روسا: “للأسف، غالبا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعريض صحة الآخرين للخطر”.

وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصا يصورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك.

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