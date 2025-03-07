تسمم شخصين بالغاز في البيض

شهدت ولاية البيض، حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، وذلك في حي الشهيد حمادي محمد ببلدية ودائرة البيض.

وحسب بيان الحماية المدينة فإن مصالحها تلقت بلاغا في حدود الساعة 11:00 صباحاً بوجود حادث تسمم ناجم عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من سخان ماء داخل أحد المنازل.

وأسفر الحادث، عن إصابة طفلة تبلغ من العمر سنتين وإمرأة في السادسة والعشرين من عمرها. حيث تعرضتا لضيق في التنفس بسبب التسمم الغازي.

وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين. ومن ثم تم نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.