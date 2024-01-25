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تسمم شخصين بالغاز في العاصمة

بقلم نادية بن طاهر
تسمم شخصين بالغاز في العاصمة
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تعرض شخصين للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم الخميس، بولاية الجزائر العاصمة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 14سا و15د، من أجل تسمم شخصين بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

ووقع الحادث، بمنزل الضحيتين، الكائن بحي بوسيزور ببلدية رايس حميدو ودائرة باب الوادي بالعاصمة.

وخلف الحادث تسمم شخصين لهما صعوبة في التنفس، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

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