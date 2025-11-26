تسمم شخصين بالغاز في النعامة

أصيب شخصين بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بمسكن عائلي بحيّ الوئام ببلدية ودائرة النعامة.

وأوضحت الرئيسية للحماية المدنية النعامة، أنها تدخلت على الساعة 02 سا و 03 دقيقة صباحاً، لأجل إنقاذ وإسعاف شخصين. تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. مع تسجيل انعدام للتهوية بمسكن عائلي بحيّ الوئام ببلدية ودائرة النعامة.

مشيرة أن الحادث أسفر عن تسمم شخصين من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 57 سنة. لهما صعوبة في التنفس، تم إسعافهما وإجلاؤهما للمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد قادري بالنعامة.

