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تسمم شخصين بالغاز في سكيكدة

بقلم النهار أونلاين
تسمم شخصين بالغاز في سكيكدة
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تعرض شخصين اليوم الجمعة، للإختناق بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل الحمام في سكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث، بحي بوعافية أحمد بلدية عبان رمضان في ولاية سكيكدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، على الساعة التاسعة صباحا ونصف.

وتم إسعاف الضحيتين ونقلهما إلى العيادة متعددة الخدمات برمضان جمال.

وذكرت مصالح الحماية المدنية، المواطنين، بمنع وضع سخان الماء في الحمام.

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